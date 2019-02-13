須恵器小壺　考古発掘勾玉縄文弥生土器花入花器一輪挿

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弥生土器～小壺 | udaytonp.com.br 弥生土器～小壺 | udaytonp.com.br

横９．５センチ 高さ９センチ須恵器の小壺です見どころは胴から底にかけて削り跡工人の美意識が反映されたか、もしくは上官の手直しか詳しいことはわかりませんが削ることで軽快な小壺に大変身底に走る縦線も好ましい惜しいのは口辺に２箇所ソゲ共直しあります（写真9,10）古物です。ご理解のある方ノークレームノーリターンでお願いします