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国鉄全線各駅停車 全10巻　初版
商品番号 A16668593544
商品名

国鉄全線各駅停車 全10巻　初版
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,983 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国鉄全線各駅停車全巻宮脇俊三委員/原田勝正委員#宮脇俊三委員#原田勝正委員#本#産業／交通・通信実家断捨離中です。扉付きの本棚にはいっていたので、ほこりはかぶっていませんが、昭和58年の本なので、それなりの変色とキズはあります。９巻目に一部折れがありましたが、他の全体の状態は悪くないです。帯はついているものといないものがあります。書き込みはなさそうでしたが、万が一見逃していましたらご容赦ください。上記ご納得いただける方で鉄道好きの方、いかがでしょうか。
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