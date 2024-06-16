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スーパーファミコン　カセット35本+カセットケース付き　NINTENDO
商品番号 N78839823450
商品名

スーパーファミコン　カセット35本+カセットケース付き　NINTENDO
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコンのカセット35本とカセットケースをセット売り致します！カセットの状態的には、いい方かなと思いますが、電池の交換や動作確認は出来ていない為、ご理解のある方のみご購入ください。また、ケースも取ってが一つ欠品しており、テープ糊も残った状態です。誠に申し訳ございませんが、現状の写真を確認いただくのみで購入ご検討ください。箱はありませんが、レアカセットも混ざっています。くにおくんのドッジボールダブルドラゴンタートルズアダムスファミリーグレイトバトルサッカーキッド美女と野獣東京ディズニーランド冒険スーファミ
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