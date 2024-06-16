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商品詳細
スーパーファミコンのカセット35本とカセットケースをセット売り致します！カセットの状態的には、いい方かなと思いますが、電池の交換や動作確認は出来ていない為、ご理解のある方のみご購入ください。また、ケースも取ってが一つ欠品しており、テープ糊も残った状態です。誠に申し訳ございませんが、現状の写真を確認いただくのみで購入ご検討ください。箱はありませんが、レアカセットも混ざっています。くにおくんのドッジボールダブルドラゴンタートルズアダムスファミリーグレイトバトルサッカーキッド美女と野獣東京ディズニーランド冒険スーファミ
http://narcologia.ru/goods/message14727.html
http://narcologia.ru/goods/stair754700.html
http://narcologia.ru/goods/perforce909665.html
スーパーファミコン カセット35本+カセットケース付き NINTENDO
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