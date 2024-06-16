DC エルドラドゲート 1~7巻 全巻セット

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商品詳細
エルドラドゲート1巻から7巻全巻セットの中古品になります。すべて動作確認済み。盤面に目立った傷はないと思います。付属品は写真のとおり、箱、ソフト、説明書揃っております。7巻のケース表の上端に、ややヒビがあります。発送は、基本的にご購入いただいた日に実施します。#Game#ゲーム#セガ#SEGA#Dreamcast#ドリームキャスト
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