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DC エルドラドゲート 1~7巻 全巻セット
商品番号 G96115471158
商品名

DC エルドラドゲート 1~7巻 全巻セット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルドラドゲート1巻から7巻全巻セットの中古品になります。すべて動作確認済み。盤面に目立った傷はないと思います。付属品は写真のとおり、箱、ソフト、説明書揃っております。7巻のケース表の上端に、ややヒビがあります。発送は、基本的にご購入いただいた日に実施します。#Game#ゲーム#セガ#SEGA#Dreamcast#ドリームキャスト
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