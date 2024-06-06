NINTENDO SWITCH PROコントローラー スプラトゥーン2 エテ…

充電口付近に少しキズありますが、全ての動作問題なく使用できます。各種ボタン、スティック等の動作は正常にご使用頂けます。(クリーニング済み)箱ケーブルは付属しません。即購入OKです。ゆうパケットプラスで発送致します。中古となりますので多少のキズ汚れはありますので神経質な方はお控え下さいm(__)m宜しくお願い致します(^^)JOYCON任天堂NintendoスイッチSwitchニンテンドージョイコングレーネオンブルーネオンレッドネオングリーンネオンピンクレッドジョイコン修理NINTENDOSWITCHPROコントローラースプラトゥーン2エディションcolor:フクスウショクアナログスティック有ゲームパッド形状:パッドゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo