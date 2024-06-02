PS4 プレステ4 本体 セット

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プレイステーション4の本体と電源ケーブルです。コントローラー、HDMIケーブル、MicroUSBケーブル、パワフルプロ野球、箱もおまけで付きます。型番はCUH-1200Aです。本体の動作確認済みです。バージョンは7.02です。ストレージ容量は写真で確認してください。写真のケーブルとコントローラーを使用してパワフルプロ野球を久しぶりにプレイしましたが、特に問題ありませんでした。コントローラー、HDMIケーブル、MicroUSBケーブル、パワフルプロ野球、箱はおまけなので、動作保証や、傷や汚れなどのクレームは無しでお願いします。他でも出品していますので、そちらが売れたら承認出来ない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。写真の箱に入れて発送します。宜しくお願い致します。