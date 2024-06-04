スイッチ ブリガンダイン ルーナジア戦記 限定版

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商品詳細
ブリガンダインルーナジア戦記LimitedEditionシュリンク付き新品・未開封品です。限定版の特典が分かりやすいように、ネットから画像を取ってきて商品写真9枚目に貼り付けてます。開封などはしていません。発売されて日がたっているため、シュリンクに細かい傷があります。気になる方は購入しないようにお願いします。外箱が傷つかないようにプチプチで包んで、匿名配送させて頂きます。梱包にはリサイクルのダンボールを使用させて頂きますので、ご了承頂ける方のみご購入をお願いします。7枚目の画像は限定版の特典の参考になるようにネットから探して貼り付けています。なので商品の開封などは行っておりません。＜商品内容＞・NintendoSwitchソフト「ブリガンダインルーナジア戦記」・オリジナルサウンドトラック「MusicofRunersia」CD2枚組・ビジュアルブック「ArtofRunersis」・風間雷太描き下ろし特製ボックス＜商品説明＞“果てなき戦場のファンタジー\"国取りシミュレーション「ブリガンダインルーナジア戦記」“ファンタジー\"×“国取りシミュレーション\"の名作、「ブリガンダイン」完全新作豪華クリエーターとキャスト陣で贈る壮大なファンタジーの世界モンスターを従えた君主と騎士達が繰り広げる奥深い部隊戦高い没入感と豊富なやり込み要素を持つウォー・シミュレーション#ゲーム#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#switchソフト#switchゲーム#スイッチ#スイッチソフト
http://narcologia.ru/goods/stealth93876.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy200053.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi977547.html
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