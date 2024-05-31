ps5 ディスクドライブ版 ソフト4本付き CFI-1100A01

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商品詳細
ps5のディスクドライブ版です。ゲーミングPCを購入して全く起動しなくなったので出品します。動作確認、初期化済みです。もうやらないのでソフトも4本付けます。コントローラーとHDMIケーブルは付属しません。掃除はしましたが埃は取りきれなかったので神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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