新型 Nintendo Switch本体

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NintendoSwitchディズニーツムツムフェスティバルセット品番：HAD-S-KCAEB(JAN)※本体バッテリ強化モデル※【セット内容】・NintendoSwitch本体(特別仕様）・Joy-Con（L）（特別仕様）/（R）(グレー（別モデル））・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ×2・ハイスピードHDMIケーブル・ACアダプター・NintendoSwitchドック（特別仕様）【動作作動】本体の起動、ゲームの読み込み、ドック接続、各ケーブル、コントローラーは、動作確認時には問題なく動作しました。【ご注意いただきたい点】同梱のツムツムのゲームは付属しません。また、Joy-Conの右側は誤作動のため交換済み。別モデル（同型グレー）のものをお付けします。動作は問題ありません。一応、使用過程品ではありますので、一般的な小傷等はあるものとご承知はください。#任天堂#Nintendoswitch#ニンテンドウ スイッチ#ドッグ#ツムツムゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ