フィリップスタルク Philippe Starck 作品集　レア　おもちゃ付き

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フィリップスタルクPhilippeStarckの作品集【STARCK】ポテトのおもちゃMrPatate(Patastarck)が付属したレア本です。ヤマギワで購入しました。新品未使用（撮影のため開封しました）タイトル：STARCK著者：PhilippeStarck(著)発行：Taschen発行年：2003年キャンセル、返品、交換は行なっておりませんのでご了承ください。他のサイトでも出品中ですので、売り切れの場合はご了承ください。洋書VITRAヴィトライームズイサムノグチジョージネルソン柳宗理アアルトプルーヴェハーマンミラーzanottaヤマギワhhstyle