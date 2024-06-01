ファミコン冒険ゲームブック 「がんばれゴエモン！からくり道中東海道五十三景断捨離のため出品します。15ページから18ページ 行動記録紙鉛筆で記入ありでしたので、消しゴムで消しましたシワや汚れが少し残ってしまいましたが、ご理解の上ご購入ご検討ください経年劣化のためヤケ等ありますが読むのに支障はありません。細かな検品は行っておりませんので、写真以外にも経年劣化を含む傷みがある可能性があります。状態に過敏な方は購入をご遠慮下さいあくまで中古ですので、その点をご納得の上でご購入をお願いいたします。ゆうパケットポストで匿名配送いたします。#ゲームブック#ファミコン#ファミコン冒険ゲームブック#がんばれゴエモン#ゴエモン#からくり道中#まとめ買い歓迎



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