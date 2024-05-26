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硯　5つ
商品番号 A34556518251
商品名

硯　5つ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···硯左から①縦約10cm横約6.5cm②縦約10.3cm横約6.7cm③縦約12cm横約8.5cm④縦約15.4cm横約10.5cm⑤縦約25.5cm横約16.5cm
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