★（40g）古寺巡礼　古寺巡禮　土門拳　国際版　全五集セット

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商品詳細
かなり古いため、外装と本には傷や汚れや破れ（写真4.5.6参照）があります。傷や汚れや破れがあることに敏感の方は購入を控えてください。期間が経過してことから本に劣化等があるかもしれません。中身はきれいと思われるので出品します。中古品なので、この点（完璧ではない）を理解した方の購入をお願いします。箱専用
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