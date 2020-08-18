道-TAO- / 唾奇

インポートして棚に入れて保管していました。他のCDと一緒に保管していたのでケースのスレ傷等ございます。素人保管ですのでご理解下さい。クッション封筒に入れて送付いたします。客演CHICOCARLITOLEAPHANGDisryHIPHOPhiphopRAPrap日本語ラップ



沖縄のラッパー唾奇のクラシック「道-TAO-」がアナログ化に続き初のCD ...



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