THE BIG PARTY CONGOROCK × TAKU TAKAHASHI

非売品、入手困難品、数量限定品。イタリア出身、リリース時点ではKidCudi,DannyBrownを世に送り出したFOOL'SGOLD所属アーティストDJ。現在はULTRAからもリリースを重ねる。ヨーロッパ/アメリカ圏を中心に大きな注目を集めている男。デビュー前から早くも数々のデモ音源が世界中のmp3ブログで話題となりKanyeWestが最も信頼していたDJ,A-Trakのレーベルからデビュー。\"Babylon\"は世界的アンセムとなる。またSwedishHouseMafia,MarkRonson,SteveAngello,BennyBenassi等の名立たる著名アーティストのリミックスを手掛け、世界ではもはやフェス／スタジアム級のDJとしてその名を響かせている。数多くのリミックスオファーを受けながらも世界を駆け巡っている。現在大変入手困難な非売品ミックスCD。イベント当日初回入場者のみ入手可能だった激レア品。生産枚数は100枚以下とのこと。CD-R仕様しか存在しません、元々ジャケット無しです。m-floの☆TakuTakahashi好きなら見逃し厳禁!!ディスクは2,3回程度の再生になります。★送料込です、お値引きはご遠慮願います。(他商品と同時購入で送料分のお値下げは可♪)#BBACDCM#BBACDHH←お買得多数！ぜひご覧下さい。#洋楽#邦楽#小橋賢児#DJ#CLUB#CD#EDM#CD・DVD#ITALY#TECHNO#HOUSE#ELECTRO#MIXCD#MFLO#M_FLO#LiSA#TAKUTAKAHASHI#TREKKIETRAX#ULTRA#PARTY#ULTRAJAPAN#CLUBMUSIC#TERIYAKIBOYZ#ミックスCD#イタリア#ウルトラ#クラブミュージック#テリヤキ・ボーイズ#パリピ#クラブ#エレクトロ#ハウス#パーティー



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