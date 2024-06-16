BTS ペンミ MAGIC SHOP マジショ 韓国公演 釜山 DVD

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スケジュール ｜ BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB

BTSファンミーティングMAGICSHOPの韓国公演のDVDです。トレカ無し(別売り)画像に写っているものが全てです。リージョンコード2、字幕は韓国語と日本語です。1度だけ見てずっと保管しておりました。付属品は未開封です。素人保管ですので細かいスレなど気になる方は御遠慮下さい。プチプチに包んで発送します。↓他にもBTS関連のグッズを出品しています↓#paBTSまとめて購入して下さる方にはお気持ち程度ですが値引きをさせて頂きます。即購入⭕️纏めて購入以外でこれより値下げをすることはありません。いいねがあっても商品削除する可能性があります。방탄소년단防弾少年団BTSジンユンギホソクナムジュンジミンテヒョンジョングクDynamiteButterPermissiontoDance韓国KPOPマジショ