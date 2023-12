谷崎潤一郎訳源氏物語 第3,4巻―[録音資料] (中公カセットライブラリー)

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。谷崎潤一郎訳源氏物語第3巻―[録音資料]澪標~乙女(中公カセットライブラリー)著作者:紫式部 谷崎 潤一郎出版者名:中央公論新社出版年月:198811シリーズ名:中公カセットライブラリー価格:13,000円(税抜)谷崎潤一郎訳源氏物語第4巻―[録音資料]玉鬘~真木柱(中公カセットライブラリー)著作者:紫式部 谷崎 潤一郎出版者名:中央公論新社出版年月:198811シリーズ名:中公カセットライブラリー価格:13,000円(税抜)不朽の名訳と最高の朗読による耳で鑑賞する光源氏の一生。各カセットテープは6本あり、合計で12本あります。今では、希少な品となっています。また、よく値下げをしていますので、「いいね」を追加してくだされば幸いです。今まで使っていませんが、新品同様のコンディションを求める方のご入札は、お控えください。しかしながら、聴くのに支障はありません。滅多に出品されない本ではないでしょうか?私見では、美品です。本商品は、専用の機器により、殺菌の処理済みです。発送前にアルコールクリーニング後、防水梱包致します。ちなみに私は、非喫煙者かつペット不所持です。閉店したりする可能性もあるので、自己紹介欄を一読して下さい。ご不明点はご質問ください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご購入をお待ちしております。#カセットテープ#谷崎潤一郎#源氏物語#テープ #カセット#様専用#専用 #データ#送料無料 #クーポン #プレミア#初版 #絶版 #希書 #ポイント#希少 #レア #希少本 #プレミアム#入手困難 #非売品 #資料 #研究 #書籍#入手困難品 #最安値 #格安 #コスパ#殺菌消毒済み #セット#殺菌 #消毒 #朗読#紫式部#CD・DVD



潤一郎譯源氏物語 全八巻 - books used and new, flower works ...



谷崎潤一郎訳源氏物語 / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋 ...



Amazon.co.jp: 【復刻版】谷崎潤一郎訳「源氏物語(巻一) 桐壷~紅葉賀 ...



潤一郎訳源氏物語 全8冊 新書版 (谷崎潤一郎) / 古本、中古本、古書籍 ...



潤一郎訳 源氏物語 (巻1) (中公文庫) | 紫式部, 谷崎 潤一郎 |本 ...



潤一郎訳源氏物語 巻四 | 紫式部, 谷崎潤一郎, 上妻純一郎 |本 | 通販 ...



谷崎潤一郎 源氏物語 セットの値段と価格推移は?|3件の売買データ ...



朗読『源氏物語』⑼「葵」谷崎潤一郎訳 - YouTube



潤一郎訳 源氏物語 (巻1) (中公文庫) | 紫式部, 谷崎 潤一郎 |本 ...



谷崎潤一郎訳 源氏物語☆巻二~八 昭和34-35年版の通販 by razzle's ...



谷崎潤一郎訳 源氏物語☆巻二~八 昭和34-35年版の通販 by razzle's ...



潤一郎訳 源氏物語 中公文庫 全5巻揃 谷崎潤一郎 訳 | 古本よみた屋 ...



谷崎潤一郎訳 源氏物語 全(谷崎潤一郎) / 古本、中古本、古書籍の通販 ...



潤一郎訳 源氏物語 - 谷崎潤一郎/紫式部 - 漫画・無料試し読みなら ...



谷崎潤一郎訳 源氏物語☆巻二~八 昭和34-35年版の通販 by razzle's ...