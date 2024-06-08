エクストラ・クリーパー no.1 爬虫類 ナガクビガメ

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「エクストラ・クリーパーno.1」クリーパー編集部今から約20年前に発売されていた本になります。ナガクビガメの仲間についての特集、記事、またヤドクガエルの繁殖入門やシシバナヘビの飼育、繁殖についても書かれています。ページの破れ欠けなどはありません。中古本になるのため多少の焼けや折れ等はございます(画像参照)。大切に保管しめいたので年代の割には中身もキレイだと思います。NC、NRで商品到着後、速やかに受け取り連絡頂ける方のみご購入下さい。絶版本で今ではかなり入手困難になっています。お探しになられていたマニアの方も多いと思います。この機会にご検討下さい。#クリーパー編集部#本#生活／家事#爬虫類#ナガクビガメ#クリーパー#絶版