【新品未開封】ルセラフィム◼︎lesserafim◼︎公式ペンライト

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商品詳細
グッズ種類···ペンライトLeSerafimLightstickWeverse公式ショップにて購入しましたが、使用する予定がなくなった為出品致します。価格は頻繁に変動しますのでご了承ください。ジャンル···韓流/KPOP即購入◯値下げ×#LESSERAFIM#ルセラフィム#宮脇咲良#咲良#サクラ#カズハ#チェウォン#ウンチェ#ユンジン#ホユンジン#キリンちゃん#スマイルポテト#Izone#IZ*ONE#ピオナ#official#lightstick
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