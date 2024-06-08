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【新品未開封】ルセラフィム◼︎lesserafim◼︎公式ペンライト
商品番号 X53355149375
商品名

【新品未開封】ルセラフィム◼︎lesserafim◼︎公式ペンライト
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,519 円
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商品詳細

グッズ種類···ペンライトLeSerafimLightstickWeverse公式ショップにて購入しましたが、使用する予定がなくなった為出品致します。価格は頻繁に変動しますのでご了承ください。ジャンル···韓流/KPOP即購入◯値下げ×#LESSERAFIM#ルセラフィム#宮脇咲良#咲良#サクラ#カズハ#チェウォン#ウンチェ#ユンジン#ホユンジン#キリンちゃん#スマイルポテト#Izone#IZ*ONE#ピオナ#official#lightstick
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