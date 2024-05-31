キャプテン翼J DVD 全12巻 (抜けあり)

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「キャプテン翼J」DVD2巻〜9巻⚠️1巻、10巻、11巻、12巻 欠品ジャケット 8枚ディスク 8枚【レンタル版】＊管理シールあり＊ジャケットに色褪せ＊ディスクに擦れ＊初期再生確認済み＊ケース無し＊ディスクは不織布シートに入れて発送＊バラ売り不可＊送料無料レンタル中古品ですので全ての再生機器での動作を保証は出来ませんので、予めご了承下さい。発送は紙ジャケットとディスクのみになります。お値引きは考えておりませんコメント無し即購入OKです。ケース付きはプラス900円となりますので購入前にコメントにてお願い致します。但し、レンタル用ケースとなります。