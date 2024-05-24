【全巻完結】贄姫と獣の王 15巻セット＋番外編 友藤結

「描きおろし後日談\u0026未収録番外編」付録付※写真は布ケースですが、送付の際は梱包し直します大きな損傷はありませんが、あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。#セット#花とゆめ#コミック



贄姫と獣の王【描きおろし後日談＆未収録番外編付き特装版】 15巻 | ブックライブ



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