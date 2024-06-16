イース・メモワール -フェルガナの誓い- 電撃スペシャルパックコンプリート

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商品詳細
こちらの商品は、NintendoSwitch版の【Amazon.co.jpエビテン限定】イース・メモワール-フェルガナの誓い-電撃スペシャルパックコンプリートEDITIONになります。✴︎付属品・NintendoSwitch用ゲームソフト『イース・メモワール-フェルガナの誓い-』（予約特典＆永久特典付き）、・キャラファインマット「ジェノスの末裔（チェスター＆エレナ）」、・3Dクリスタル「アドル・クリスティン（フェルガナの誓い）」、・ポストカード4種セットになります。新品未開封商品になりますが、神経質な方はご注意ください。写真3枚目のダンボール箱に配送伝票を貼りつけての発送になります。不足商品がないか確認の為、ダンボール箱のみ開封しておりますが、商品については未開封商品になります。よろしくお願いいたします。
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