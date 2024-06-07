貴重未開封 DVD YMO A Y.M.O. Film プロパガンダ

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商品詳細
〔YMO-AY.M.O.FilmPropagandaプロパガンダ〕DVDレーベル/品番‥SGBL-1001●未使用/シュリンクパッケージ未開封イエロー・マジック・オーケストラ主演の日本映画。1984年製作/1983年12月に散開したYMOの散開コンサートを素材として製作された映画で、12月12日と12月13日のライヴ映像と翌1984年に撮影された映画の部分から構成●曲/LIST1Propaganda/TongPoo2BehindTheMask3SolidStateSurvivor4Ballet5LaFemmeChinoise6過激な淑女(KagekiNaShukujo)7Ongaku8WildAmbitions9ChineseWhispers10Kai-Koh11Key12Technopolis/Rydeen13M16■コンディション新品（シュリンクパッケージ未開封）■送料無料貴重未開封デッドストックDVD〔YMO-AY.M.O.FilmPropagandaプロパガンダ〕坂本龍一細野晴臣高橋幸宏
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