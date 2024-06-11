スティグリッツ 公共経済学(第3版)上

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商品詳細
「スティグリッツ公共経済学(第3版)上」藪下史郎/ジョセフ・E・スティグリッツ/ジェイ・K・ローゼンガード定価:￥(4500＋税)表紙に少し黒ずみがありますが、ほとんど使用していないため中身は綺麗です。書き込みはありません。#藪下史郎#藪下_史郎#ジョセフ・E・スティグリッツ#ジェイ・K・ローゼンガード#本#社会／経済・金融
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