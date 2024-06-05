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ジムバッジ　7枚セット　美品　プロモ
商品番号 L22275197502
商品名

ジムバッジ　7枚セット　美品　プロモ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジムバッジ　7枚セットすぐにスリーブに入れ暗所に保管しておりました。初期傷などある場合がありますが比較的状態は良いです。ナツメカスミ　エリカサカキカツラマチスキョウ折れ、濡れ防止をきちんとしてネコポスか、ゆうパケットで発送予定です。送料込。種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···未鑑定特徴···プロモカード
http://narcologia.ru/goods/reproduce728155.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln109002.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly544584.html
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