Nintendo ニンテンドー 3DS LL ブラック

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSLLブラック꒰付属品꒱説明書、タッチペン、SDカード、充電器全て揃ってますのですぐ遊べます。箱あり。初期化済み。大人が使用してました。目立つような傷や汚れはありませんがあくまでも中古品となりますのでご理解いただける方のみお願いしますっ̫‹ෆ気になる箇所ありましたら写真追加しますのでコメントくださいませ(〃._.〃)#任天堂#Nintendo
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