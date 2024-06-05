  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
商品番号 Q65457921845
商品名

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 6,106 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

YAMADAZOMBIE/ヤマダゾンビdjtacodjタコ　2体セットセット内容1stcolorearthcolor蔦屋代官山店限定カラー新品未開封です。VINYLで開催されたYAMADAZOMBIEの個展「DJTACOがいる暮らし」で発表されたソフビ。YAMADAZOMBIEは、若い世代を中心に人気を集めるイラストレーター。雑誌、企業キャラクター、数々のアーティストのCD・レコードジャケットや、グッズイラストなどを手がけている。手書きのポップ文字も得意としている。　ユニークなキャラクターを次々と世に送り出しており、中でも異彩を放つのが「DJTACO」。8本足のタコがもしDJになったら、きっとすごい技を繰り出すのではないか、という斬新な発想から誕生しました。制作は「VINYL」の運営元であるケンエレファントの自社ソフビブランド「中空工房」が手がけています。インディーズソフビVinylFiguresルルベルトイズLULUBELLTOYSマーミットmarmitマルサンブルマァクマーミットCCPM1号ヤモマーク怪獣ソフビ海洋堂エクスプラスドリームロケットマックストイMAXTOYOneup墓場の画廊暗黒エンターテイメントSOFVISOFUVIカゲマルデザインunboxindustriesメディコムMEDICOMTOYシークレットベースSECRETBASEシカルナ工房リアルヘッド真頭玩具REALHEADrealheadパンクドランカーズpunkdrunkersINSTINCTOYHxSHS廣ゴッコ堂
http://narcologia.ru/goods/reboot467836.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle990466.html
http://narcologia.ru/goods/kindness762505.html

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO / zombie color / YAMADA ZOMBIE

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
Amazon.co.jp: yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケン ...

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO / unpainted ver. / YAMADA ZOMBIE

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO / 2nd color / YAMADA ZOMBIE

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
YAMADA ZOMBIE Solo Mini Exhibition 「DJ TACOのいるくらし展 ...

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
8本足のタコがDJに変身！オリジナルキャラ「DJ TACO」のソフビ完成を ...

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
YAMADA ZOMBIE Solo Mini Exhibition 「DJ TACOのいるくらし展 ...

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
DJ TACO / 2nd color / YAMADA ZOMBIE

yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント
Amazon.co.jp: yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru