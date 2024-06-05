yamada zombie ヤマダゾンビ dj taco タコ ケンエレファント

YAMADAZOMBIE/ヤマダゾンビdjtacodjタコ 2体セットセット内容1stcolorearthcolor蔦屋代官山店限定カラー新品未開封です。VINYLで開催されたYAMADAZOMBIEの個展「DJTACOがいる暮らし」で発表されたソフビ。YAMADAZOMBIEは、若い世代を中心に人気を集めるイラストレーター。雑誌、企業キャラクター、数々のアーティストのCD・レコードジャケットや、グッズイラストなどを手がけている。手書きのポップ文字も得意としている。 ユニークなキャラクターを次々と世に送り出しており、中でも異彩を放つのが「DJTACO」。8本足のタコがもしDJになったら、きっとすごい技を繰り出すのではないか、という斬新な発想から誕生しました。制作は「VINYL」の運営元であるケンエレファントの自社ソフビブランド「中空工房」が手がけています。インディーズソフビVinylFiguresルルベルトイズLULUBELLTOYSマーミットmarmitマルサンブルマァクマーミットCCPM1号ヤモマーク怪獣ソフビ海洋堂エクスプラスドリームロケットマックストイMAXTOYOneup墓場の画廊暗黒エンターテイメントSOFVISOFUVIカゲマルデザインunboxindustriesメディコムMEDICOMTOYシークレットベースSECRETBASEシカルナ工房リアルヘッド真頭玩具REALHEADrealheadパンクドランカーズpunkdrunkersINSTINCTOYHxSHS廣ゴッコ堂



DJ TACO / zombie color / YAMADA ZOMBIE



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DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



DJ TACO / unpainted ver. / YAMADA ZOMBIE



DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



DJ TACO / 2nd color / YAMADA ZOMBIE



YAMADA ZOMBIE Solo Mini Exhibition 「DJ TACOのいるくらし展 ...



DJ TACO | 中空工房 - ケンエレファント



8本足のタコがDJに変身！オリジナルキャラ「DJ TACO」のソフビ完成を ...



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DJ TACO / 2nd color / YAMADA ZOMBIE



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