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バンダイ　ソフビ　ウルトラマンパワード　怪獣3体セット
商品番号 W67057281139
商品名

バンダイ　ソフビ　ウルトラマンパワード　怪獣3体セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...完成品フィギュアキャラクター...ウルトラマンシリーズスケール...ノンスケール宜しくお願いします。
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