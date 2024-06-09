BACK TO THE MEMORIES part2 Blu-ray

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
BACKTOTHEMEMORIESPART2Blu-ray完全受注生産の貴重なものです。本編のみ1度再生しております。Blu-ray2枚組Disc1:本編約144分Disc2:特典ディスク約292分【特典映像】★稽古/舞台裏メイキング映像★FANTASTIC6（澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）個別インタビュー★FUN!FUN!FANTASTICSSEASON2(全8回)⇒放送ではカットになったシーンが復活！！トークやFANTASTICSのパフォーマンスを全て収録したディレクターカット版を収録FANTASTICSBTTM2BluRaybttm2八木勇征中島颯太堀夏喜木村慧人澤本夏輝瀬口黎弥
http://narcologia.ru/goods/perpetual657146.html
http://narcologia.ru/goods/competitive792881.html
http://narcologia.ru/goods/ordering890279.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual657146.html
http://narcologia.ru/goods/competitive792881.html
http://narcologia.ru/goods/ordering890279.html