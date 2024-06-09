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BACK TO THE MEMORIES part2 Blu-ray
商品番号 U86967680594
商品名

BACK TO THE MEMORIES part2 Blu-ray
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 7,560 円
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商品詳細

BACKTOTHEMEMORIESPART2Blu-ray完全受注生産の貴重なものです。本編のみ1度再生しております。Blu-ray2枚組Disc1:本編約144分Disc2:特典ディスク約292分【特典映像】★稽古/舞台裏メイキング映像★FANTASTIC6（澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）個別インタビュー★FUN!FUN!FANTASTICSSEASON2(全8回)⇒放送ではカットになったシーンが復活！！トークやFANTASTICSのパフォーマンスを全て収録したディレクターカット版を収録FANTASTICSBTTM2BluRaybttm2八木勇征中島颯太堀夏喜木村慧人澤本夏輝瀬口黎弥
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