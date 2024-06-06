PlayStation 4 本体 PS4 500GB CUH-1200 日本製

ご覧いただきありがとうございます。CUH-1200型番日本製ブラック500GBです。本体動作確認済です。写真をご確認下さい。f/wに関しては、写真をご確認下さい。出品前に初期化済です。内容物に関しては以下の参照をお願い致します。「内容物」・PS4CUH-1200本体・電源ケーブル・HDMIケーブル ・コントローラー・マイクロUSBケーブル・箱、内箱になります。※アルコールにてクリーニングをしております。特に目立つ傷は無いかと思いますが、本体に若干の擦れがございます。出品前に動作確認をしております。写真をご参照下さい。貴重な日本製です。ご検討頂ければ幸いです。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。すり替え等防止の為、返品はご遠慮願います。以上になります。よろしくお願いします。既に梱包はしております。よろしくお願いします。無言購入、即購入問題ございませんので、よろしくお願いします。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#PS4#黒#ジェットブラック#ホワイト#500GB#500ギガ#1tb#プレステ本体#中古品#ソニー#SONY#PlayStation#送料無料#送料込み#ps4#プレステ4#プレイステーション4



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PlayStation 4 - Wikipedia