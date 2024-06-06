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商品詳細
「L\u0026」King\u0026Prince値引き不可初回盤A+初回盤B+通常盤セット先着特典クリアポスター付き#KingPrince#King_Prince#CD#限定盤#邦楽前作アルバムより約1年2ヵ月ぶりとなる2ndアルバム。中島健人と平野紫耀のW主演ドラマ『未満警察ミッドナイトランナー』主題歌や、永瀬廉主演映画『弱虫ペダル』主題歌タイアップ曲に加え、各メンバーのプロデュース曲などを収録。
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LU-0026 Yellow｜Lulu felice(ルルフェリーチェ)のウェディングドレス
清水焼(京焼)/小川宣之/LUCEAT/マルチボウル(大)/白×赤 銀水玉紋 ...
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STANLEYスタンレーグロウラー1.9lu0026ゴーシリーズタンブラー0.47l ...
☆新品未開封 Kingu0026Prince 2ndアルバム Lu0026 初回限定版Au0026B ...
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