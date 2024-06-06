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「L\u0026」King\u0026Prince値引き不可初回盤A+初回盤B+通常盤セット先着特典クリアポスター付き#KingPrince#King_Prince#CD#限定盤#邦楽前作アルバムより約1年2ヵ月ぶりとなる2ndアルバム。中島健人と平野紫耀のW主演ドラマ『未満警察ミッドナイトランナー』主題歌や、永瀬廉主演映画『弱虫ペダル』主題歌タイアップ曲に加え、各メンバーのプロデュース曲などを収録。