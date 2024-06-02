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商品詳細
だいぶ前に購入したのですが、プレイする事がないので出品します。バッテリーは多少もちます。動作確認済み。初期化済み。欠品なし。アナログスティックも問題ありません。正規品ですが、充電がうまくいかない時があるので、USB充電コードを同梱します(写真5)。おまけでペルソナ3ポータブルを付けます。SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:ピアノブラックゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#PSP
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