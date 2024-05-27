湘南乃風 ~湘南爆音BREAKS! (完全限定生産盤)



湘南乃風 ~湘南爆音BREAKS!~ mixed by The BK Sound



Amazon.co.jp: MIX ALBUM 湘南乃風 ~湘南爆音BREAKS!II~ mixed by ...



湘南乃風 MIXX ALBUM CD 湘南爆音BREAKS!Ⅱ



湘南乃風 ～湘南爆音BREAKS!～mixed by the BK Sound 【完全限定生産盤 ...



Monster Rionが手がける湘南乃風ミックスCD第2弾リリース - 音楽 ...



湘南乃「海 その愛」【CD MAXI】 | 湘南乃風 | UNIVERSAL MUSIC STORE



湘南の風/～湘南爆音BREAKS～mixed by The BK sound - 源◇かすたむ工房



2023年最新】湘南爆音BREAKSの人気アイテム - メルカリ



湘南乃風*湘南爆音BREAKERS! Ⅱ | フリマアプリ ラクマ



湘南乃風 ～湘南爆音BREAKS!Ⅱ～mixed by Monster Rion』発売から6年 ...



駿河屋 -<中古>[単品] 湘南乃風 特製タオル 「CD 湘南乃風 ～湘南爆音 ...



湘南乃風 / 湘南乃「海 その愛」 / 初回プレス限定盤 (CD) | （株 ...



Amazon.co.jp: 湘南乃風 湘南爆音breaks 初回完全限定生産盤 タオル ...



湘南乃風、新曲も入ったタオル付き“ウラBEST”ミックス - 音楽 ...



湘南の風/～湘南爆音BREAKS～mixed by The BK sound - 源◇かすたむ工房

初!湘南乃風“ウラBEST”MIXCD発売決定!!完全新曲も2曲収録!!!夏のド真ん中に狂喜乱舞必至!!!!映画「交渉人THEMOVIE~タイムリミット高度10,000mの頭脳戦~」主題歌『ガチ桜』で2010年シーズンを幕開けた湘南乃風。HAN-KUNソロワークス作品リリースだけではなく、各メンバー個々のフィーチャリング参加等、今シーズンもこれまでに引き続き継続した露出がある中で、湘南乃風としてリリースしてきたシングルのカップリング及びアルバム収録楽曲から夏にふさわしいアッパーチューンを中心としたMIXCD(湘南乃風セレクターDJであTheBKSoundによるノンストップMIX)をレゲエシーズン真っ盛りの時期にリリース!さらに完全新曲2曲を収録することで、単なるアーティスト自身の寄せ集めた楽曲のMIXCDという枠を超越した最強の“ウラBEST”MIXCDに!!★初回盤(13,400枚!完全限定生産盤!!)★※特典のみの一般販売は致しません。1タオル(湘南乃風にとって最も“売れる”“人気のある”グッズ)2ビニールポーチ仕様(CDとタオルがB5サイズのビニールポーチに封入、初のグッズ化)#湘南乃風#watank