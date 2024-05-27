

【動作確認済・レア】ファミコンソフト「ハードケース・箱説有・計14本セット」 【動作確認済・レア】ファミコンソフト「ハードケース・箱説有・計14本セット」



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★ばら売り不可とします。★「ハードケース箱説有・計14本セット」です。全て動作確認済です。ハードケースに経年劣化が見られる商品もありますが、付属品も揃っていて、綺麗な商品が多いです。以下内容と画像にて、ご確認・ご判断下さい。【内容】#ファミリースタジアム’86年度版・シール有#ファミリースタジアム’89年度版・未使用シール・ハガキ・保証書有#ファミリースタジアム’90年度版#ファミリースタジアム’91年度版・未使用シール・ハガキ・保証書有#ファミリースタジアム’91年度版・未使用シール・保証書有#さんまの名探偵・未使用シール・ハガキ有#ファミリーマージャンⅡ・上海への道#ファミリーマージャンⅡ・上海への道#マージャン天国・ナムコット麻雀Ⅲ・ハガキ・保証書有#ガンプの謎・スーパーゼビウス・シール有#ファイナルラップ・シール有#ファミリーサーキット・シール有#ファミリーマージャン・シール有#マッピーランド直前に動作確認済みですが、商品の保証期限が過ぎていますので、今後、動作しない等の不具合がありましても、保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。おまけでソフト単品を3本同梱します。#ファミコン#ファミコン本体#ファミリーコンピュータ#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#ＦＣ#FC#激レア