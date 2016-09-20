PS Vita PCH-2000 メタリックレッド SONY

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商品詳細
PlayStationVitaPCH-2000ZA26メタリックレッドWi-FiモデルPSVITASONYの出品です！付属品：本体、ケーブル類、外箱、内箱、取扱説明書類、保護袋になります！付属品すべて揃っています！(1枚目画像の物ですべてです！)傷の付きやすい背面にも目立った傷なく、とても美品です！画面も画面傷や画面黄ばみ等なく、とても綺麗な状態です！詳しい状態は、画像の方もご参考ください。状態良い物をお探しの方におすすめです！ご不明な点や気になる点などがありましたらコメントください！「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-Fiモデルメタリック・レッドPCH-2000ZA26」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
http://narcologia.ru/goods/Sydney546649.html
http://narcologia.ru/goods/plaque368207.html
http://narcologia.ru/goods/unusable936774.html
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