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「Yoga大百科」山田多佳子#山田多佳子#山田_多佳子#本#生活／体育・スポーツ本の中身は汚れない状態で、表表面だけほんの少し黄色がかっている状態です。一番のセールポイントがDVDが新品未開封である点です。私は別種目だったので、本のみ読んでDVDは一切触っておりません。現在の相場を調べるにもAmazonは販売無し、値段も当時既に値上がりしてたので、このお値段にしておりますが、お値段交渉承ります。ヨガの道に進む貴方の手元へ導かれますように、、、