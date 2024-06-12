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Yoga大百科
商品番号 R56923099335
商品名

Yoga大百科
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

「Yoga大百科」山田多佳子#山田多佳子#山田_多佳子#本#生活／体育・スポーツ本の中身は汚れない状態で、表表面だけほんの少し黄色がかっている状態です。一番のセールポイントがDVDが新品未開封である点です。私は別種目だったので、本のみ読んでDVDは一切触っておりません。現在の相場を調べるにもAmazonは販売無し、値段も当時既に値上がりしてたので、このお値段にしておりますが、お値段交渉承ります。ヨガの道に進む貴方の手元へ導かれますように、、、
http://narcologia.ru/goods/reboot256436.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant486982.html
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