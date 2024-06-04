流体力学最初のコース　Paterson

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商品詳細
流体力学最初のコース AFirstcourseinfluiddynamicsPatersonタイトルAFirstcourseinfluiddynamics著者A.R.Paterson出版社CambridgeUniversityPress出版年月日等1983（初版）体裁vii,528p.23x2.5cmISBN0521274249注記 Bibliography:p.[519]-520注記 Includesindex定価 $24.95注記 本商品はメルカリだけで販売しております．状態・表紙に破れはないが，背表紙と裏表紙には擦れキズがある．・本体の天部，小口部および地部には経年変化があります．・書込みや線引き，読み跡はなく，本文は経年変化による着色があるものの美麗です．●発送：らくらくメルカリ便にて発送します●自宅で保管中．#Fluid_dynamics#流体の特性#流れ場#カイネチックス#流体#流体運動#方程式#非圧縮#粘性流体#レイノルズ数#流れ#粘性#非回転流れ理論#渦#渦を伴う非粘性流れ#輸送現象#トランスポート#機械工学#流体機械#流体力学#洋書#参考書#本#工学#理学#科学#化学#科学#物理#大学参考書#自然科学#材料科学#マテリアルサイエンス#入門書#専門書#理工学#工学#質量保存則#流れ関数##流体静力学#熱運動学#運動方程式#ナビエストーク方程式#非粘性#ポテンシャル理論#流体における音波#水波#空気の高速流#水路における定常表面波#複雑なポテンシャル#等角写像#翼
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