【動作確認済み】ps4 本体 1000 プレステ PlayStation®4

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商品詳細
コントローラー2台価格になります⭐︎⭐︎動作確認済み・即購入歓迎⭐︎⭐︎安心の評価13000件以上⭐︎⭐︎受け取り評価前の初期不良は返品対応致します⭐︎⭐︎毎日ゲーム出品中⭐︎SHOPM\u0026Mフォロー下さい♪↓↓↓#ショップエムアンドエム【充実のラインナップ】・在庫は常時300台以上⭐︎【安心のお約束】・全ての商品において、本体、コントローラーは純正の日本製を徹底しており、安心してご購入頂けます⭐︎・全ての商品において、動作確認をおこなった上で販売しており、安心してご購入頂けます⭐︎【出荷について】・出荷は佐川急便かヤマト運輸を利用致します⭐︎・土日は出荷作業がありませんので月曜日に手配致します⭐︎⭐︎⭐︎最短翌日お届け⭐︎⭐︎※購入前にトラブル防止の為、プロフィールご確認下さいませ。型番CUH-1000500GB⭐︎すぐ遊べるセット⭐︎稼働数は月数回程度の稼働です⭐︎本体、コントローラー共に多少の使用感ありますが、動作良好です⭐︎新品購入時のセットが揃っており完品です⭐︎1000番・1100番・1200番、2000番・2100番はプレイステーション4の中でコストパフォーマンスが良いモデルです⭐︎お安くプレイステーション4を始めたい方には、ぜひおすすめです⭐︎配送は佐川急便かヤマト運輸を利用致します⭐︎必ず出荷後に取引メッセージにて出荷番号をご連絡致しますのでご安心下さい♪内容物に関しては以下の参照をお願い致します。『内容物』・PS4本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラ純正・USBケーブル・スタートガイド・イヤホンマイク・箱※写真のセットが全てです⭐︎#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#PS4#PS4本体#プレステ本体#プレイステーション4#中古品#ソニー#SONY#PlayStation#送料無料
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