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PS4 ゲーム12本セット
商品番号 H50895304451
商品名

PS4 ゲーム12本セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4のソフト12本セットです。PS4を手放したのでソフトも販売する事にしました。#龍が如く　#モータルコンバット　#モンスターハンターワールド#GODEATER海外ゲームのモータルコンバット11モンスターハンター龍が如くシリーズ等々あります。読み込み不良などはありません。龍が如く好きで他のも遊びたいと思える人には良いかと思われます。購入時の金額¥56,700
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