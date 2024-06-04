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FC メタルマックス
商品番号 W35722276045
商品名

FC メタルマックス
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 7,741 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FCメタルマックスハガキ付き【商品状態】箱・・・1か所角潰れがありますが、それ以外は比較的状態良好です。説明書・・・比較的綺麗です。ソフト・・・比較的綺麗です。レトロフリークにて起動確認をしています。中古商品のため経年による劣化等、僅かなキズ・使用感等がございます。写真にてご判断ください。あくまでも中古品のため、神経質な方は購入をお控えください。【配送】保護ケースに入れ、緩衝材で包んでお送りします。
http://narcologia.ru/goods/stage649197.html
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