N/Y 坂本龍一写真集

購入時に見た程度で美品だと思いますが、スレや小さなキズはご了承ください。経年によりカバーと本誌の接着部分に劣化がみられます。中古本としてご理解をお願いします。N/Y坂本龍一写真集写真：田島一成TAJJIEMAX(タジマックス)こと田島一成がニューヨークで撮り下ろした、坂本龍一と風景のミクスチュア写真集。デザインは中島英樹。本作もその高い完成度からニューヨークADC賞を受賞した。また、タイトルのN/Yは、NEWYORKではなく、NO/YESの略。写真：田島一成デザイン：中島英樹仕様：B4変型／132ページ発行日：1995年10月25日初版発行所：リトル・モア



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