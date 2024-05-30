最終価格 希少 ヴェルナー•パントン Verner Panton 図鑑 アート本

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#Vitra#ヴィトラ#VernerPanton#パントン#ルイスポールセン#LouisPoulsen#アート本#家具#インテリア#北欧家具#建築#デザイン本VernerPantonTheCollectedWorksヴェルナー•パントンVitraDesignMuseum,200030x23cmテキスト言語:英語ハードカバーデンマーク出身の家具、照明デザイナーとして知られるヴェルナー•パントンの図鑑となります。代表作として知られるパントンチェアの誕生から彼のデザインストーリーを網羅した書籍です。もともとシルバーのカバーがついていましたが、大きなシミとスクラッチがありましたので、処分済みとなります。予めご了承ください。商品の状態としては、購入後10数年経過しているため、日焼けが多少見られますが、その他は大きなダメージはなく綺麗かと思います。表紙や裏表紙にも目立ったヨレ及び折れも見られません。※自宅で保管しておりました。※神経質な方はご遠慮願います。宜しくお願い致します。