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【非売品】新起動戦記ガンダムW ㊙️オペレーション
商品番号 N17468331783
商品名

【非売品】新起動戦記ガンダムW ㊙️オペレーション
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,590 円
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商品詳細

1995年アニメディア9月号の付録です。ガンダムWの情報が載っています。かなり古いものですので、経年劣化や色褪せ等あります。自宅保管なので、お写真で状態をご確認の上、お気になさらない方よろしくお願いいたします。ガンダムW好きな方、ガンダムW好きな友人へのちょっとしたプレゼントに、ぜひ。
http://narcologia.ru/goods/browse347691.html
http://narcologia.ru/goods/recycling693214.html
http://narcologia.ru/goods/septet697319.html
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