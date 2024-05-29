【非売品】新起動戦記ガンダムW ㊙️オペレーション

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商品詳細
1995年アニメディア9月号の付録です。ガンダムWの情報が載っています。かなり古いものですので、経年劣化や色褪せ等あります。自宅保管なので、お写真で状態をご確認の上、お気になさらない方よろしくお願いいたします。ガンダムW好きな方、ガンダムW好きな友人へのちょっとしたプレゼントに、ぜひ。
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