xxxHOLiC 胡蝶ノ夢　CLAMP 画集

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・商品説明160点以上にのぼる『xxxHOLiC』の極彩イラストを完全収録。また『天地明察』の沖方丁、書きおろし掌編小説も収録。一度目を通し本棚に保管していたので本体は綺麗な状態です。輸送用ケースに経年によるテープの跡(写真5枚目)、一部破れとへ凹み(写真6枚目)、両面に凹みがあります(写真7.8枚目)水濡れ防止のためビニールを使用し緩衝材に包んで発送致します。中古品となりますのでご納得頂いた上での購入をお願い致します。