美品【ポケモンカード】 シロナの覇気sar

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商品詳細
パック開封後、すぐスリーブに入れて保管致しました。ワンオーナー品です。美品かと思われますが、ご購入後のクレームは受け付けかねますので、よく写真で状態を確認の上ご購入いただくようお願い致します。素人目ではございますので、神経質な方はお買い求めをお控えください。すり替え防止のため、返品不可です。
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