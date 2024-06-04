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ジョングク　マスタニム写真集
商品番号 H62208168197
商品名

ジョングク　マスタニム写真集
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョングクの有名マスタニム、IDAREUニムのエキシビションフォトブックです。約90枚の写真達で癒やされると思います。厚さは約1センチです。素人検品ですが、傷や汚れ、破れ、折れなど見当たりません。完璧主義の方、細かい事が気になる方は購入を控えて下さい。防水、折れ防止をしてネコポスにて発送予定です。付属していたミニポスターも2枚お付けします。ポスターには細かなスレ傷は見られます。あくまでオマケとしてお考え下さい。メルカリでの出回りも少なく、今では中々手に入らないお品なので、お値段はこのままでお願い致します。グクペンさんや大切にして下さる方にお譲りしたいです。ジョングクグクJUNGKOOKBTSマスタニム写真集Dramatic　LoveIDAREU
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