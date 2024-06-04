「蒼穹のファフナー メモリアルブック」「 平井久司 画集2」２冊セット

★「蒼穹のファフナーメモリアルブック」裏表紙の上方に少しのよれと小さな黒い擦れがありますがそれ以外は目立った傷や汚れはありません。帯は付いております。★「平井久司画集2」目立った傷や汚れはないですが帯は付いておりません。素人保管になりますのでご理解頂いた上でご購入をお願いします。



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