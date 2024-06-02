プレイステーション5 CFI-1200A01

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商品詳細
「プレイステーション5CFI-1200A01」定価:￥60478(税込)#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS53ヶ月前に新品で買ったのですが、1週間程しかしかプレイしておらず必要なくなったので出品します。少ししかプレイせず箱に戻した為、傷等は特に無いかと思います。初期化済HDMIケーブルも付属でお付け致します。付属品全て揃っており、動作も問題ございません。※未使用品ではないのでご購入にはご注意ください。すり替え防止の為返品NGでお願いします。値下げ不可
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