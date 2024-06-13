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SEVENTEEN☆ver2カラット棒☆ペンライト
商品番号 X74474678776
商品名

SEVENTEEN☆ver2カラット棒☆ペンライト
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENカラット棒2期SEVENTEENペンライトのバージョン2です。ライブで1.2回使用済みです。その後は暗所で保管しておりました。箱に少し傷がありますが、そこまで目立つものではありません。本体はほぼ美品で、傷汚れございません。シールもそのまま1つも使わず残っています。Bluetooth動作も確認済みで問題なく動きます。ただ素人保管にはなるので神経質な方はご遠慮下さい。
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