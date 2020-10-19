数寄屋建築 毎日新聞社

購入後殆ど開くことなく専用箱入りの状態で自宅保管しておりました。長期保管のため外箱や硫酸紙カバーは傷んだ所がありますが本は新品同様で綺麗です。写真をご覧のうえご検討下さいませ。☆写真や専門的な図面等満載です。サイズ─約38×27×4cm定価→18000円即購入可です。どうぞ宜しくお願い致します(^_^)v



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